Собянин сообщил о стабильном сокращении госпитализаций в Москве
Мэр российской столицы Сергей Собянин дал оценку ситуации с числом госпитализаций пациентов, инфицированных коронавирусом в столице. Их количество в мегаполисе уже 3 неделю остаётся стабильным и даже снижается. Об этом градоначальник рассказал на совещании у президента по ситуации с коронавирусом.
Собянин отметил, что за 20 последних дней совокупный объём тестирований на COVID-19 в Москве получилось увеличить в 3 раза. Это дало возможность обеспечить раннее выявлением заражённых и помещение их на карантин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru