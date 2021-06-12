В столичном оперштабе уточнили работу учреждений во время новых ограничений

Уточняется, что с 15 по 19 июня поликлиники, больницы, медицинские учреждения, а также детские сады продолжат свою работу в привычном режиме. Учреждения дополнительного образования в Москве временно приостановят свою деятельность.

Ограничения не затронут предприятия непрерывного цикла и те учреждения, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с распоряжением президента России. Уточняется, что продуктовые магазины, аптеки, медицинские организации, а также ремонтные организации и учреждения, которые предоставляют финансовые услуги, будут работать в обычном режиме.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о продлении выходных с 15 по 19 июня на фоне пандемии коронавируса с сохранением заработной платы. 12 июня в Москве зарегистрирован максимальный с начала 2021 года суточный прирост заболевших CJVID-19.

