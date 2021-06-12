В столичном оперштабе уточнили работу учреждений во время новых ограничений
Руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова разъяснила, как будут работать различные учреждения и службы и после введенных ограничений из-за COVID-19.
По словам Раковой, в Москве не намерены возвращать систему QR-кодов. Но на фоне роста заболевания глава столичного оперштаба рекомендовала минимизировать все контакты. Она призвала отказаться от посещения массовых мероприятий и общественных мест и оставаться дома, пишет Газета.ru.
Уточняется, что с 15 по 19 июня поликлиники, больницы, медицинские учреждения, а также детские сады продолжат свою работу в привычном режиме. Учреждения дополнительного образования в Москве временно приостановят свою деятельность.
Ограничения не затронут предприятия непрерывного цикла и те учреждения, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с распоряжением президента России. Уточняется, что продуктовые магазины, аптеки, медицинские организации, а также ремонтные организации и учреждения, которые предоставляют финансовые услуги, будут работать в обычном режиме.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о продлении выходных с 15 по 19 июня на фоне пандемии коронавируса с сохранением заработной платы. 12 июня в Москве зарегистрирован максимальный с начала 2021 года суточный прирост заболевших CJVID-19.
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