Москвичам продлили нерабочие дни из-за пандемии c сохранением заработной платы
В Москве выходные продлятся до девяти дней – с 12 по 20 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 15 по 19 июня продляет в столице нерабочие дни. Соответствующий указ уже подписан.
Отмечается, что всем работающим в Москве в эти дни будет сохранена заработная плата.
С 13 июня работодатели получили рекомендации отправить на дистанционный режим работы не менее 30% работников, отмечает оперштаб Москвы. Также дома рекомендуют оставаться работникам старше 65 лет и имеющим хронические заболевания, кроме тех, кто сделал прививку от коронавируса.
Уточняется, что в период с 13 по 20 июня будет приостановлена деятельность фудкортов, детских игровых комнат, зоопарков. Снова с 23.00 до 6.00 бары, кафе и ночные клубы будут работать только на выдачу заказов и доставку и не смогут принимать посетителей.
В московских больницах из-за осложнения ситуации с коронавирусной инфекцией в городе уже перепрофилируют тысячи коек.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил уверенность, что кампания по вакцинации провалена. Он заявил, что третья волна коронавируса придет в Россию осенью, если к тому времени не будет 70-процентной иммунной прослойки.
«Прививочная кампания провалена. Если мы не нарастим темпы вакцинации и у нас в общей сложности не будет 70-процентной иммунной прослойки, осенью нас будет ждать естественное повышение. Его можно называть как угодно - и сезонным повышением, и третьей волной, но осенью это произойдет», - уверен Болибок.
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