В США впервые в истории повсеместно введен режим крупного бедствия
Во всех штатах США введен режим крупного бедствия. Это произошло впервые в истории после того, как он был объявлен президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Вайоминге в субботу, 11 апреля.
Представитель Белого дома Джадд Дир отметил в Twitter, что «режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу» впервые.
Также он введен в ряде заморских территорий США: на Американских Виргинских островах, на Гуаме, в Содружестве Северных Марианских островов и в Пуэрто-Рико, дополняет Газета. ru.
Напомним, США вышли первое место в мире по числу погибших от коронавируса нового типа COVID-19. От инфекции в США скончались более 20 тысяч человек, страна также лидирует на планете по числу заболевших коронавирусом. Новый вирус выявлен у 519 453 человек, выздоровели 29 507, уточняют «Известия».
Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН поспорил с прогнозом об окончании пандемии коронавируса в России.
«Мы закончим с этой проблемой, когда выздоровеет последний больной и пройдет еще 14 дней с окончания этого срока. Давайте не будем назначать конкретную дату, а будем работать.
Еще раз повторю, что проблема гиперболизирована. Заболевших на Земле 1,5 млн. В то время, как самая захудалая эпидемия гриппа охватывает 390-400 млн человек каждый год. При этом умирают от 200 до 700 тысяч человек. Но упрощать не надо - для каждого из нас коронавирус серьезен. Каждый из нас ответственен перед своими близкими и своим здоровьем», - отметил собеседник НСН.
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