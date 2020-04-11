Трамп заявил, что в США от коронавируса умрут меньше 100 тысяч человек

Президент США Дональд Трамп спрогнозировал, что в стране от последствий заражения коронавирусом COVID-2019 умрут меньше 100 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС.

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Трамп отметил, что предыдущие прогнозы говорили о 100 тыс. до 225 тыс. летальных исходов. По его словам, на текущий момент «кажется, что будет гораздо меньше 100 тысяч».

Также лидер США добавил, что в стране будет прекращена стройка больниц, поскольку дополнительные места для зараженных коронавирусом не понадобятся.

США является страной, где в настоящее время зафиксировано наибольшее число случаев заражения коронавирусом в мире. По данным университета Джонса Хопкинса (США), который ведет собственную статистику, в стране выявлено более 450 тысяч заражений коронавирусом, из них 16 тысяч закончились летальным исходом.

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ФОТО: РИА Новости
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