В США Байдена обвинили в ухудшения положения граждан

«Вы бы не хотели признать, что ваше правительство намеренно усугубляет страдания миллионов украинских граждан, чтобы захватить энергетическую сеть США, но, похоже, именно это сейчас и происходит», - сказал он в эфире Fox News.

Телеведущий предположил, что команда президента Джо Байдена планирует переход США от потребления топливных ископаемых к производству энергии на основе возобновляемых источников, отмечает РИА Новости.

По мнению Карсона, предстоящие реформы нанесут удар по промышленности, целым городам, а также сделают США зависимыми от поставок китайских солнечных батарей.

«Нам пора понять, действия Байдена не вредят Владимиру Путину. Байден делает хуже только гражданам США», - считает журналист.

Ранее экс-глава Белого дома США Дональд Трамп заявил, что страна находится на пороге экономического кошмара. По его словам, реальные доходы граждан страны падают, «нас качает на пороге экономического кошмара, известного как стагфляции».

