Трамп: США грозит «экономический кошмар»
Экс-глава Белого дома США Дональд Трамп считает, что страна находится на пороге экономического кошмара.
По его словам, реальные доходы граждан страны падают, «нас качает на пороге экономического кошмара, известного как стагфляции». «Одновременная инфляция и рецессия. Хорошо звучит?», — сказал политик во время митинга сторонников в штате Мичиган.
Как считает бывший президент, нынешняя администрация во главе с Джо Байденом — «радикальные демократы», которые рискуют всем созданным бывшим руководством.
Президент США Джо Байден навредил международным отношениям и своей стране больше, чем другие президенты этого государства. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил политический обозреватель Стив Хилтон.
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