Американцы согласились с журналистами, обвинив в кризисе в США Байдена

«Байден — как футбольный тренер, который не выиграл ни одной игры. Он вечно повторяет, что во всем виноват его предыдущий коллега или соперник», — написал в комментариях один из пользователей.

Другой американец напомнил о связи процессов мировой экономики, из-за чего «нельзя ввести санкции против одной страны и думать, что это никак не отразится на вас».

Еще один зритель высказал мнение, что Байден «никогда не возьмет ответственность за кризис на себя», и предъявлять претензии российскому президенту за высокую инфляцию или топливный кризис бессмысленно.

«Путин смеется над Байденом. Все знают, кто на самом деле виноват», — сделал вывод другой пользователь.

Ранее газета Handelsblatt опубликовала материал в котором, шла речь, что усиление санкций, введенных в отношении России после начала специальной военной операции на Украине, станет для Запада «тестом на прочность» и может нарушить единство западных государств.

