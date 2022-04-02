Американцы согласились с журналистами, обвинив в кризисе в США Байдена
Зрители американского телеканала ABC News поддержали мнение ведущей новостей, которая считает, что президент США Джо Байден переложил ответственность за рост цен на бензин в Соединенных Штатах на российского лидера Владимира Путина.
«Байден — как футбольный тренер, который не выиграл ни одной игры. Он вечно повторяет, что во всем виноват его предыдущий коллега или соперник», — написал в комментариях один из пользователей.
Другой американец напомнил о связи процессов мировой экономики, из-за чего «нельзя ввести санкции против одной страны и думать, что это никак не отразится на вас».
Еще один зритель высказал мнение, что Байден «никогда не возьмет ответственность за кризис на себя», и предъявлять претензии российскому президенту за высокую инфляцию или топливный кризис бессмысленно.
«Путин смеется над Байденом. Все знают, кто на самом деле виноват», — сделал вывод другой пользователь.
Ранее газета Handelsblatt опубликовала материал в котором, шла речь, что усиление санкций, введенных в отношении России после начала специальной военной операции на Украине, станет для Запада «тестом на прочность» и может нарушить единство западных государств.
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