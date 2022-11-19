В СПЧ призывают создать международную комиссию по расследованию преступлений ВСУ

Участники СПЧ считают необходимым «провести всестороннее расследование всех известных фактов и добиться наказания виновных в соответствии с нормами международного и национального права».

Понимая степень давления европейских политиков на российских коллег за рубежом, СПЧ обратился в первую очередь к ООН и правозащитным организациям Азии, Африки и Латинской Америки.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва требует от международных организаций осудить расстрел российских военнопленных и провести тщательное расследование, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

