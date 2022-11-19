В СПЧ призывают создать международную комиссию по расследованию преступлений ВСУ
Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратились с призывом создать международную комиссию по расследованию преступлений «военнослужащих Вооруженных сил Украины и воюющих на их стороне боевиков». Об этом сообщается в Telegram-канале СПЧ.
Участники СПЧ считают необходимым «провести всестороннее расследование всех известных фактов и добиться наказания виновных в соответствии с нормами международного и национального права».
Понимая степень давления европейских политиков на российских коллег за рубежом, СПЧ обратился в первую очередь к ООН и правозащитным организациям Азии, Африки и Латинской Америки.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва требует от международных организаций осудить расстрел российских военнопленных и провести тщательное расследование, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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