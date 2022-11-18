Медведев пообещал казнить военных ВСУ, расстрелявших российских пленных
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал смертную казнь достойным наказанием украинцам, расстрелявшим российских военнослужащих. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Медведев заявил, что на лекциях по уголовному праву в университете ему рассказывали о том, что уголовное наказание состоит из кары и условий для перевоспитания и исправления виновного лица. Единственное наказание, представляющее собой чистую кару, — смертная казнь, отметил политик, добавив, что «украинские ублюдки», виновные в расстреле российских солдат, заслуживают только чистой кары.
Ранее Медведев заявил, что Запад повышает вероятность начала мировой войны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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