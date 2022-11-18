Медведев пообещал казнить военных ВСУ, расстрелявших российских пленных

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал смертную казнь достойным наказанием украинцам, расстрелявшим российских военнослужащих. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

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Медведев заявил, что на лекциях по уголовному праву в университете ему рассказывали о том, что уголовное наказание состоит из кары и условий для перевоспитания и исправления виновного лица. Единственное наказание, представляющее собой чистую кару, — смертная казнь, отметил политик, добавив, что «украинские ублюдки», виновные в расстреле российских солдат, заслуживают только чистой кары.

Ранее Медведев заявил, что Запад повышает вероятность начала мировой войны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоенныеСмертная КазньРоссияУкраинаДмитрий Медведев
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