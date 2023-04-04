В СПЧ предложили закрыть «Википедию»
Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выступил за закрытие интернет-энциклопедии «Википедия». При этом он отметил, что необходимо предварительно разработать ее альтернативу, причем сделать это нужно как можно быстрее. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Глава СПЧ признал удобство «Википедии» в ряде аспектов, например, для получения справок. Однако, добавил Фадеев, в ней искажены множество исторических и политических фактов. По словам Фадеева, «Википедия» удобна в некоторых аспектах, в частности, для получения справок. При этом глава СПЧ отметил, что в онлайн-энциклопедии содержится много искажений политических и исторических фактов, в связи с чем ее следует закрыть.
Ранее замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предложил запретить школам в России принимать работы учащихся, содержащие ссылки на «Википедию».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru