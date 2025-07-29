Трамп заявил, что исход конфликта на Украине пока остается неясным
Президент США Дональд Трамп заявил, что не берется прогнозировать развитие ситуации на Украине и подчеркнул, что исход конфликта пока остается неопределенным. Об этом он сообщил в интервью обозревателю New York Post Миранде Дивайн.
По словам Трампа, окончательная развязка еще не определена, и остается лишь наблюдать за дальнейшими событиями.
Россия и Украина провели уже три раунда переговоров в Стамбуле, последний из которых состоялся 23 июля. Эти консультации предшествовали жесткому заявлению Трампа от 14 июля, в котором он пригрозил введением 100-процентных вторичных пошлин против России в случае отсутствия прогресса в мирном урегулировании в течение 50 дней.
Однако впоследствии американский президент ужесточил позицию и сократил срок до десяти дней, начиная отсчет с 29 июля, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru