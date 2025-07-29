Трамп заявил, что исход конфликта на Украине пока остается неясным

Президент США Дональд Трамп заявил, что не берется прогнозировать развитие ситуации на Украине и подчеркнул, что исход конфликта пока остается неопределенным. Об этом он сообщил в интервью обозревателю New York Post Миранде Дивайн.

По словам Трампа, окончательная развязка еще не определена, и остается лишь наблюдать за дальнейшими событиями.