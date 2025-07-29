Трамп заявил, что исход конфликта на Украине пока остается неясным

Президент США Дональд Трамп заявил, что не берется прогнозировать развитие ситуации на Украине и подчеркнул, что исход конфликта пока остается неопределенным. Об этом он сообщил в интервью обозревателю New York Post Миранде Дивайн.

По словам Трампа, окончательная развязка еще не определена, и остается лишь наблюдать за дальнейшими событиями.

Трамп дал десять дней на достижение перемирия на Украине

Россия и Украина провели уже три раунда переговоров в Стамбуле, последний из которых состоялся 23 июля. Эти консультации предшествовали жесткому заявлению Трампа от 14 июля, в котором он пригрозил введением 100-процентных вторичных пошлин против России в случае отсутствия прогресса в мирном урегулировании в течение 50 дней.

Однако впоследствии американский президент ужесточил позицию и сократил срок до десяти дней, начиная отсчет с 29 июля, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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