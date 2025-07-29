Он также выразил убеждение в том, что Соединенным Штатам не следует предъявлять Москве ультиматумы, а вместо этого стоит сосредоточиться на внутренних проблемах.

Помимо этого, эксперт подчеркнул, что Россия продолжит действовать на основе собственных принципов, независимо от давления со стороны Вашингтона или Евросоюза, передает «Радиоточка НСН».

