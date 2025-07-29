Коротченко назвал удары по энергосистеме способом принудить Киев к капитуляции

Военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил в интервью NEWS.ru, что наиболее эффективным способом добиться капитуляции Украины является массированное разрушение ее энергетической инфраструктуры.

Коротченко указал, что до тех пор, пока Россия не начнет наносить масштабные удары по критически важным объектам украинской энергосистемы, рассчитывать на прекращение сопротивления со стороны властей в Киеве, по его мнению, не приходится.

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Он также выразил убеждение в том, что Соединенным Штатам не следует предъявлять Москве ультиматумы, а вместо этого стоит сосредоточиться на внутренних проблемах.

Помимо этого, эксперт подчеркнул, что Россия продолжит действовать на основе собственных принципов, независимо от давления со стороны Вашингтона или Евросоюза, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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