Роскомнадзор: Признаков DDoS-атаки на «Столички» не выявлено
30 июля 202500:01
В Роскомнадзоре отреагировали на атаки хакеров на сети аптек «Столички» и клиник «Семейный доктор», сообщает ТАСС.
Там указали, что Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировал сбои в работе аптек и клиник. При этом признаки DDoS-атаки не обнаружены. В настоящее время выясняются причины произошедшего.
Российский хакер Александр Варской заявил в эфире НСН, что хакерские атаки уже стали полукриминальным бизнесом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роскомнадзор: Признаков DDoS-атаки на «Столички» не выявлено
- Трамп допустил санкции и «что-то другое» против РФ в случае провала переговоров
- Трамп заявил, что исход конфликта на Украине пока остается неясным
- Двое военных погибли при крушении вертолета бундесвера под Лейпцигом
- Коротченко назвал удары по энергосистеме способом принудить Киев к капитуляции
- Концертный директор заявил, что «заказник» Пугачевой стоил как квартира в Москве
- В Белоруссии заявили, что пока сами справляются с отражением атак дронов
- После атаки беспилотников в Сальске погиб мирный житель и двое саперов
- Лукьяненко признался, что совмещать писательство с обычной работой очень тяжело
- Brent впервые с июня превысила $72 на фоне заявлений Трампа по Украине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru