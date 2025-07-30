Роскомнадзор: Признаков DDoS-атаки на «Столички» не выявлено

В Роскомнадзоре отреагировали на атаки хакеров на сети аптек «Столички» и клиник «Семейный доктор», сообщает ТАСС.

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Там указали, что Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировал сбои в работе аптек и клиник. При этом признаки DDoS-атаки не обнаружены. В настоящее время выясняются причины произошедшего.

Российский хакер Александр Варской заявил в эфире НСН, что хакерские атаки уже стали полукриминальным бизнесом.

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ФОТО: ТАСС
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