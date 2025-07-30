Роскомнадзор: Признаков DDoS-атаки на «Столички» не выявлено

Там указали, что Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировал сбои в работе аптек и клиник. При этом признаки DDoS-атаки не обнаружены. В настоящее время выясняются причины произошедшего.

Российский хакер Александр Варской заявил в эфире НСН, что хакерские атаки уже стали полукриминальным бизнесом.

