Двое военных погибли при крушении вертолета бундесвера под Лейпцигом

Погибшие являлись военнослужащими 64-й вертолётной эскадрильи, дислоцированной в Хольсдорфе. Их тела были обнаружены и извлечены из воды в вечернее время.

Министр уточнил, что один член экипажа продолжает числиться пропавшим без вести. В районе аварии продолжаются поисково-спасательные работы и выяснение обстоятельств происшествия, передает «Радиоточка НСН».

