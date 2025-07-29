Двое военных погибли при крушении вертолета бундесвера под Лейпцигом
Двое военнослужащих погибли в результате падения военного вертолета бундесвера в реку неподалеку от Лейпцига. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Bild.
По данным минобороны ФРГ, инцидент произошел во вторник во время учебного полета. Вертолет, выполнявший задание бундесвера, потерпел крушение на востоке страны.
Погибшие являлись военнослужащими 64-й вертолётной эскадрильи, дислоцированной в Хольсдорфе. Их тела были обнаружены и извлечены из воды в вечернее время.
Министр уточнил, что один член экипажа продолжает числиться пропавшим без вести. В районе аварии продолжаются поисково-спасательные работы и выяснение обстоятельств происшествия, передает «Радиоточка НСН».
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