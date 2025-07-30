В Госдуме предложил ввести по всей России запрет на работу мигрантов в такси

По его словам, необходимо ответственно относиться к работе общественного транспорта, в том числе такси. Свое предложение он объяснил безопасностью.

Отмечается, что инициатива не затронет приезжих, которые получили паспорт РФ. Также в такси будут работать выходцы из Киргизии, Казахстана и Армении, пишет издание «Абзац».

Запрет мигрантам работать в такси в Санкт-Петербурге увеличит цены на поездки на 40%, заявил НСН таксист и блогер Егор Рябков.

