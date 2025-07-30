В Госдуме предложил ввести по всей России запрет на работу мигрантов в такси
Введённый в Санкт-Петербурге запрет на работу мигрантов в такси могут распространить по территории всей России, сообщает RT со ссылкой на инициативу заместителя председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаила Матвеева.
По его словам, необходимо ответственно относиться к работе общественного транспорта, в том числе такси. Свое предложение он объяснил безопасностью.
Отмечается, что инициатива не затронет приезжих, которые получили паспорт РФ. Также в такси будут работать выходцы из Киргизии, Казахстана и Армении, пишет издание «Абзац».
Запрет мигрантам работать в такси в Санкт-Петербурге увеличит цены на поездки на 40%, заявил НСН таксист и блогер Егор Рябков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru