В Госдуме предложил ввести по всей России запрет на работу мигрантов в такси

Введённый в Санкт-Петербурге запрет на работу мигрантов в такси могут распространить по территории всей России, сообщает RT со ссылкой на инициативу заместителя председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаила Матвеева.

Мигрантам с патентом запретят работать в такси в Петербурге до конца года

По его словам, необходимо ответственно относиться к работе общественного транспорта, в том числе такси. Свое предложение он объяснил безопасностью.

Отмечается, что инициатива не затронет приезжих, которые получили паспорт РФ. Также в такси будут работать выходцы из Киргизии, Казахстана и Армении, пишет издание «Абзац».

Запрет мигрантам работать в такси в Санкт-Петербурге увеличит цены на поездки на 40%, заявил НСН таксист и блогер Егор Рябков.

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ФОТО: РИА Новости
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