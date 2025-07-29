Концертный директор заявил, что «заказник» Пугачевой стоил как квартира в Москве

Доходы Аллы Пугачевой всегда существенно превышали заработки Надежды Кадышевой, несмотря на рост популярности последней. Об этом заявил концертный директор Сергей Лавров в беседе с NEWS.ru.

По словам Лаврова, Примадонна не нуждалась в кассовых концертах после 2010 года, поскольку стабильно получала крупные гонорары за выступления на частных мероприятиях.

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«За один «заказник» она могла получить €250 тысяч. Это были огромные деньги, по нынешним временам это как миллион евро. У нее были такие заработки, что Надежде Кадышевой это и не снилось», — отметил он.

Он подчеркнул, что таких сумм у Кадышевой никогда не было, и, по его мнению, артистке не удастся достичь уровня Пугачевой ни по гонорарам, ни по влиянию. В то же время, по его словам, Кадышева сейчас востребована у молодежной аудитории, выступает на крупных площадках, а ее гонорары достигли 20 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:КорпоративыАлла Пугачева

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