Трамп допустил санкции и «что-то другое» против РФ в случае провала переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия договоренности по урегулированию конфликта на Украине после истечения установленного им срока, Вашингтон может прибегнуть к ряду мер давления на Россию, включая санкции, импортные пошлины или «другие инструменты». Об этом он сообщил в интервью New York Post.

Американский лидер подчеркнул, что решение о характере ответных шагов будет принято по итогам десятидневного срока, отсчет которого, по его словам, начался 29 июля.