Трамп допустил санкции и «что-то другое» против РФ в случае провала переговоров
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия договоренности по урегулированию конфликта на Украине после истечения установленного им срока, Вашингтон может прибегнуть к ряду мер давления на Россию, включая санкции, импортные пошлины или «другие инструменты». Об этом он сообщил в интервью New York Post.
Американский лидер подчеркнул, что решение о характере ответных шагов будет принято по итогам десятидневного срока, отсчет которого, по его словам, начался 29 июля.
Он также рассказал о своих контактах с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что беседы проходили в конструктивном ключе и, как ему казалось, несколько раз приводили к предварительной договоренности по Украине.
Тем не менее, по его словам, вскоре после этих обсуждений происходили события, которые перечеркивали достигнутое, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru