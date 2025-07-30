Трамп заявил, что его жене нравится Путин

Американский лидер Дональд Трамп заявил New York Post, что его супруге Мелании нравится президент России Владимир Путин.

«Мы знаем Путина, и он ей нравится», — сказал глава государства.

Ранее конгрессмен Дон Бэкон заявил, что Трамп начал угрожать Москве из-за своей супруги Мелании. Жена главы государства каждый день рассказывает мужу о произошедшем на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP / Saul Loeb
ТЕГИ:РоссияВладимир ПутинСШАДональд Трамп

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