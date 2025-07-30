Трамп заявил, что его жене нравится Путин
30 июля 202501:01
Американский лидер Дональд Трамп заявил New York Post, что его супруге Мелании нравится президент России Владимир Путин.
«Мы знаем Путина, и он ей нравится», — сказал глава государства.
Ранее конгрессмен Дон Бэкон заявил, что Трамп начал угрожать Москве из-за своей супруги Мелании. Жена главы государства каждый день рассказывает мужу о произошедшем на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru