Вассерман перечислил отличия портала «Знания» от «Википедии»
При создании российского аналога «Википедии» будет учтён её опыт, однако пополняться портал будет тем же самым способом, отметил в эфире НСН депутат Анатолий Вассерман.
На российском портале «Знания», который начнет работу в начале 2023 года, затруднят уничтожение статей и порчу их содержимого, также будут приняты меры для того, чтобы затруднить монополизацию точки зрения, рассказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с НСН.
Накануне министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявил, что отечественный аналог «Википедии» — портал «Знания» — планируют запустить в первом квартале 2023 года. Анатолий Вассерман отметил, что на данный момент разработка портала находится на стадии пополнения сведениями из энциклопедии.
«Меня к созданию портала «Знания» не привлекали. Если обратятся, то постараюсь помочь. Пока этот портал заполняется сведениями из большой российской энциклопедии. Дальше, когда первичное заполнение будет создано, то, вероятнее всего, портал будут пополнять примерно тем же способом, каким пополняется «Википедия», но учтут её опыт. А именно затруднят различное уничтожение статей, порчу их содержимого. В «Википедии» один из её администраторов был исключен за то, что в нескольких сотнях статей заменил букву ё на е. Вероятно, будут приняты меры для того, чтобы затруднить монополизацию точки зрения. Не секрет, что в «Википедии», изначально задуманной как политически нейтральная, смогли практически полностью монополизировать контроль представители тоталитарной секты либералы», - сказал Вассерман.
Создать российский аналог «Википедии» предложили сенаторы Совета Федерации в мае этого года. Глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова тогда отмечала, что целью является запуск правдивой альтернативной платформы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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