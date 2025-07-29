В Белоруссии заявили, что пока сами справляются с отражением атак дронов

Белоруссии не требуется помощь России в отражении атак беспилотников, так как республика самостоятельно обеспечивает безопасность своего воздушного пространства. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в комментарии «Газете.Ru», комментируя информацию о сбитом над Минском дроне.

По словам депутата, с 2009 года между Россией и Белоруссией действует единая система ПВО Союзного государства.