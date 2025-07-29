В Белоруссии заявили, что пока сами справляются с отражением атак дронов

Белоруссии не требуется помощь России в отражении атак беспилотников, так как республика самостоятельно обеспечивает безопасность своего воздушного пространства. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в комментарии «Газете.Ru», комментируя информацию о сбитом над Минском дроне.

По словам депутата, с 2009 года между Россией и Белоруссией действует единая система ПВО Союзного государства.

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В рамках соглашений обе страны координируют боевое дежурство, обмениваются радиолокационными данными в режиме реального времени и, при необходимости, Москва готова оперативно предоставить Минску комплексы С-400.

Журавлев заключил, что независимо от того, был ли дрон направлен осознанно или попал в воздушное пространство случайно, система ПВО сработала эффективно, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:БелоруссияБеспилотники

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