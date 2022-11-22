В Госдуме предложили запретить школьникам упоминать «Википедию»

Депутат рекомендовал не использовать статьи «Википедии» в учебном процессе, добавив, что подобные рекомендации могут быть выданы профильными ведомствами. По словам Горелкина, «Википедия» используется в целях антироссийской информационной войны. Политик подчеркнул, что Россия должна разрабатывать альтернативные информационные платформы.

Ранее стало известно, что мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на два миллиона рублей компанию Wikimedia Foundation за неудаление из «Википедии» фейковых статей о ходе проведения спецоперации на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

