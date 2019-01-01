В СПЧ назвали государство виновником межнациональных конфликтов

«Левада-Центр» провел опрос среди городского и сельского населения России, в ходе которого выяснил, что более 30% опрошенных допускают вероятность столкновений на национальной почве. Около 15% россиян полагают, что столкновения такого рода могут произойти в местах их проживания.

В эфире НСН член Совета по правам человека при президенте РФ, руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский рассказал, насколько критична такая статистика и от кого зависит число национальных конфликтов.

«На самом деле, это не очень большие цифры. Если посмотреть на их же табличку раньше, то видно, что в три предыдущих года, перед 2017, этот параметр был 25. То есть в 2017 он снизился, а сейчас настолько же повысился. Это больше похоже на колебания вокруг стабильного уровня, чем на рост. Кроме того, количество людей, которые ожидают каких-то неприятностей в той местности, где они живут, всегда, во все годы ниже, чем тех, кто ожидает неприятностей где-то в другом месте. Значит, люди из медийной картинки или из слухов берут более тревожное представление о положении в стране, чем то, что они видят собственными глазами» - отметил он.