В СПЧ назвали государство виновником межнациональных конфликтов
Член Совета по правам человека при президенте РФ, руководитель информационно-аналитического центра «Сова» рассказал НСН, как СМИ и органы власти способствуют ксенофобии в России.
«Левада-Центр» провел опрос среди городского и сельского населения России, в ходе которого выяснил, что более 30% опрошенных допускают вероятность столкновений на национальной почве. Около 15% россиян полагают, что столкновения такого рода могут произойти в местах их проживания.
В эфире НСН член Совета по правам человека при президенте РФ, руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский рассказал, насколько критична такая статистика и от кого зависит число национальных конфликтов.
«На самом деле, это не очень большие цифры. Если посмотреть на их же табличку раньше, то видно, что в три предыдущих года, перед 2017, этот параметр был 25. То есть в 2017 он снизился, а сейчас настолько же повысился. Это больше похоже на колебания вокруг стабильного уровня, чем на рост. Кроме того, количество людей, которые ожидают каких-то неприятностей в той местности, где они живут, всегда, во все годы ниже, чем тех, кто ожидает неприятностей где-то в другом месте. Значит, люди из медийной картинки или из слухов берут более тревожное представление о положении в стране, чем то, что они видят собственными глазами» - отметил он.
Эксперт подчеркнул, что в целом ситуация в стране стабильна, но бывают и исключения, которые спровоцированы действиями государственных СМИ.
«Все не так плохо, но это не значит, что ничего не может случиться. Время от времени такие конфликты происходят. Недавно была Чемодановка, до этого были похожие события в Якутске. В целом, ситуация с годами очень мало меняется, за редкими исключениями. Одним из них был 2013 год, который выбивается из ряда. В этом виновато государство, потому что именно на государственном телевидении в 2013 году было очень много антимигрантской темы, что подогревало страсти. Когда этого не происходит, все находится примерно на одном уровне. Чтобы таких исключений не происходило, СМИ должны глубже разбираться в ситуации. Давайте более разностороннюю картину, тогда у людей будет более взвешенное представление», - добавил он.
Ранее в интервью НСН первый заместитель комитета по делам национальностей Госдумы Валерий Рашкин назвал основной причиной межнациональных конфликтов бедность людей. Однако Александр Верховский с этим предположением не согласен.
«Я бы сказал иначе. Когда человек находится по какой-то причине во фрустрированном состоянии, тогда ему хочется найти того, кто виноват. Но это необязательно про бедность. То же самое происходит и при других фрустрирующих обстоятельствах. Это может быть все, что угодно, и экономические параметры тут не очень хорошо работают» - заключил он.
Напомним, что в Пензенской области в селе Чемодановка во время массовой драки пострадали несколько человек, двое были госпитализированы. Позже 34-летний мужчина скончался в больнице.
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