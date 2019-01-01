В Госдуме рассказали, как избавиться от межнациональных конфликтов

64% россиян убеждены, что в сейчас в стране невозможны массовые столкновения на национальной почве. По данным опроса «Левада-центра» 83% респондентов исключают такие столкновения в местах их проживания. При этом почти треть жителей России допускают вероятность подобных столкновений, а не исключают их 15% опрошенных. Такой высокой эта цифра не было уже несколько лет.

Первый заместитель комитета по делам национальностей Госдумы Валерий Рашкин в эфире НСН назвал основную причину межнациональных конфликтов.

«Опасения россиян вполне оправданы, и как первый заместитель комитета по делам национальностей я уже давно предупреждал, что главная причина, которая разжигает межнациональную рознь, это бедность. 7 лет подряд доходы россиян уменьшаются, а олигархи – их всего 1% от общего числа граждан - захватывают все больше и больше финансовых активов. В карманах 1% граждан сконцентрировано 90% активов», - указал свои причины Рашкин.

Как правило, люди начинают больше опасаться новых конфликтов на фоне громких межэтнических противостояний. Так, после событий в карельской Кондопоге в сентябре 2006 года такие страхи озвучили 50% опрошенных, после выступления националистов на Манежной площади в Москве в 2010 году – 59%, а после волнений в столичном Бирюлеве в 2013 году – рекордные 62%.