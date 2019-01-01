«Комитет против пыток»: Россияне отчаялись жаловаться на полицейское насилие

Однако в новом исследовании появились и новые данные, позволяющие по-другому взглянуть на ситуацию. Уровень безразличия к проблеме незаконного насилия со стороны силовиков в обществе существенно возрос, обратил внимание Каляпин. Это, по его мнению, говорит о неготовности россиян поднимать наболевший вопрос.

«Вот одна очень интересная цифра, которая, на мой взгляд, многое объясняет: подавляющее большинство пострадавших граждан никоим образом не пытались защитить или восстановить свои права. Люди никуда не жалуются. Ещё одна показательная цифра, что 30-39% опрошенных по разным причинам говорят, что считают пытки допустимыми при определённых обстоятельствах. Например, к лицам, которые обвиняются в совершении тяжких преступлений. На мой взгляд, эта цифра удивительна, потому что у нас не настолько наивное население, чтобы не понимать, что при помощи пыток любого человека можно заставить сознаться в чём угодно. Я думаю, что просто отсутствует попытка вообще рассуждать, думать на эту тему. Тема пыток для населения России является темой, которую люди подсознательно пытаются избегать. Они не хотят об этом думать, рассуждать, поэтому и получается такой странный результат», — заметил Каляпин.

Одной из главных причин распространённости пыток в России, по его словам, стала безнаказанность их применения. И сложилась эта традиция настолько давно, что сегодня не всегда удаётся добиться справедливости даже в самых резонансных случаях.

«Насилие в правоохранительных органах связано со многими причинами. С тяжкими традициями, которые у нас складывались долгие десятилетия ещё с советских времён. Не нужно думать, что такой высокий уровень насилия появился только сейчас. К сожалению, у нас ничего с тех пор не изменилось с точки зрения безнаказанности пыток. Если кто-то где-то залетает, если возникает скандал, как это было в Ярославской колонии, ответственные ведомства, ФСИН, пытаются убедить всех, что это чрезвычайный случай. На мой взгляд, случай, совершенно не являющийся эксцессом. На самом деле пытки применяются широко, потому что виновные в них остаются безнаказанными», — заявил член СПЧ.

Другой не менее важной причиной насилия со стороны стражей правопорядка стала «палочная система», до сих пор успешно действующая в России, подчеркнул правозащитник. В условиях, когда важно не качество, а количество раскрытых преступлений, пытки остаются самым действенным инструментом расследования.

«У нас полицейские в большинстве случаев не умеют раскрывать преступления без применения незаконного насилия. Но они и учиться этому не хотят, и не будут. И это понятно, потому что при помощи пыток преступление раскрывается быстрее. Другое дело, что при этом зачастую к ответственности привлекается человек, который его не совершал, которого просто принудили к самооговору. Для полицейских, для других наших силовиков не важно: главное, чтобы была благополучная статистика раскрываемости. Вот эта наша пресловутая палочная система, которая никуда не делась. И поскольку это ещё и не наказывается, даже когда вскрывается, это всё продолжает процветать», — заключил глава «Комитета против пыток».

Переломить ситуацию, по мнению собеседника НСН, может включение в процесс специальных органов власти. Однако пока ни прокуратура, ни СКР не выполняют своих обязанностей, уровень пыток в России так и останется предельно высоким.