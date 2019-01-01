«Комитет против пыток»: Россияне отчаялись жаловаться на полицейское насилие
Глава правозащитной организации и член СПЧ рассказал НСН, почему произвол со стороны силовиков в России остается безнаказанным.
Каждый десятый россиянин сталкивался с пытками со стороны правоохранительных органов. Таковы результаты опроса «Левада-Центра», приуроченного к Международному дню в поддержку жертв пыток, который отмечается 26 июня. Согласно исследованию, каждый третий конфликт россиян с силовиками сопровождался насилием или угрозами. Две трети столкнувшихся с пытками заявили, что насилие применялось для унижения и запугивания. 50% утверждают, что к пыткам прибегали для получения информации или признательных показаний.
В эфире НСН правозащитник и председатель «Комитета против пыток», член президентского Совета по правам человека Игорь Каляпин констатировал, что уровень незаконного полицейского насилия в стране за последние 15 лет практически не изменился.
«Это исследование проводилось именно по нашему заказу. Мы давно мечтали обновить данные, последний раз такое проводилось почти 15 лет назад. Очень хотелось уточнить цифры, потому что в прошлый раз Институт социологии Санкт-Петербургской академии наук проводил опрос только среди жителей городов. Цифры говорят сами за себя. Я думаю, что это абсолютно достоверные данные, мы как заказчики никак не пытались повлиять. Результаты вполне ожидаемые, и они перекликаются с теми, которые у нас были раньше. Тенденции, которые были на протяжении 15 лет, к сожалению, продолжают оставаться. У нас действительно высокий уровень незаконного насилия», — подтвердил правозащитник.
Однако в новом исследовании появились и новые данные, позволяющие по-другому взглянуть на ситуацию. Уровень безразличия к проблеме незаконного насилия со стороны силовиков в обществе существенно возрос, обратил внимание Каляпин. Это, по его мнению, говорит о неготовности россиян поднимать наболевший вопрос.
«Вот одна очень интересная цифра, которая, на мой взгляд, многое объясняет: подавляющее большинство пострадавших граждан никоим образом не пытались защитить или восстановить свои права. Люди никуда не жалуются. Ещё одна показательная цифра, что 30-39% опрошенных по разным причинам говорят, что считают пытки допустимыми при определённых обстоятельствах. Например, к лицам, которые обвиняются в совершении тяжких преступлений. На мой взгляд, эта цифра удивительна, потому что у нас не настолько наивное население, чтобы не понимать, что при помощи пыток любого человека можно заставить сознаться в чём угодно. Я думаю, что просто отсутствует попытка вообще рассуждать, думать на эту тему. Тема пыток для населения России является темой, которую люди подсознательно пытаются избегать. Они не хотят об этом думать, рассуждать, поэтому и получается такой странный результат», — заметил Каляпин.
Одной из главных причин распространённости пыток в России, по его словам, стала безнаказанность их применения. И сложилась эта традиция настолько давно, что сегодня не всегда удаётся добиться справедливости даже в самых резонансных случаях.
«Насилие в правоохранительных органах связано со многими причинами. С тяжкими традициями, которые у нас складывались долгие десятилетия ещё с советских времён. Не нужно думать, что такой высокий уровень насилия появился только сейчас. К сожалению, у нас ничего с тех пор не изменилось с точки зрения безнаказанности пыток. Если кто-то где-то залетает, если возникает скандал, как это было в Ярославской колонии, ответственные ведомства, ФСИН, пытаются убедить всех, что это чрезвычайный случай. На мой взгляд, случай, совершенно не являющийся эксцессом. На самом деле пытки применяются широко, потому что виновные в них остаются безнаказанными», — заявил член СПЧ.
Другой не менее важной причиной насилия со стороны стражей правопорядка стала «палочная система», до сих пор успешно действующая в России, подчеркнул правозащитник. В условиях, когда важно не качество, а количество раскрытых преступлений, пытки остаются самым действенным инструментом расследования.
«У нас полицейские в большинстве случаев не умеют раскрывать преступления без применения незаконного насилия. Но они и учиться этому не хотят, и не будут. И это понятно, потому что при помощи пыток преступление раскрывается быстрее. Другое дело, что при этом зачастую к ответственности привлекается человек, который его не совершал, которого просто принудили к самооговору. Для полицейских, для других наших силовиков не важно: главное, чтобы была благополучная статистика раскрываемости. Вот эта наша пресловутая палочная система, которая никуда не делась. И поскольку это ещё и не наказывается, даже когда вскрывается, это всё продолжает процветать», — заключил глава «Комитета против пыток».
Переломить ситуацию, по мнению собеседника НСН, может включение в процесс специальных органов власти. Однако пока ни прокуратура, ни СКР не выполняют своих обязанностей, уровень пыток в России так и останется предельно высоким.
«Это и будет процветать до тех пор, пока наши специально для этого созданные органы, прокуратура и Следственный комитет, не начнут заниматься своим прямым делом. А в их обязанности входит проводить расследование по каждой жалобе на пытки. Они это систематически не делают, и пока это так, очевидно, что ситуация с пытками будет оставаться такой, крайне неблагополучной», — резюмировал Каляпин.
Добавим, журналисты уже поинтересовались у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, согласны ли в Кремле с такими шокирующими данными, полученными в ходе опроса. «Кто сталкивался с пытками представителями органов правопорядка? Назовите себя», — предложил Песков. Услышав в ответ тишину, он заметил, что данные о пытках «нужно тщательно проанализировать». Когда представители прессы напомнили о недавнем деле Ивана Голунова, представитель Кремля назвал это «конкретным случаем».
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