В СПЧ не поверили искренности намерения ФСИН улучшить положение в СИЗО
Глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами СПЧ в беседе с НСН заявил, что предложенные ведомством меры по улучшению положения заключенных возымеют обратный результат.
ФСИН и СПЧ внесли ряд предложений по улучшению условий содержания заключенных в СИЗО в рамках исполнения поручений президента. В частности начальники СИЗО могут отказывать в приёме новых арестантов, которых подозревают в совершении преступлений небольшой и средней тяжести, если камеры изолятора переполнены. Это позволит соблюсти санитарную норму — четыре квадратных метра на человека, подчеркнули в ведомстве. Помимо этого, ФСИН предлагают ввести принудительную высылку из России иностранных граждан как основную и дополнительную меру наказания. Это также позволит улучшить условия содержания арестантов, убеждены в ведомстве.
Ещё одна мера, заявленная ФСИН, — введение нормы, позволяющей переводить подозреваемых и обвиняемых в изоляторы временного содержания на срок не более 20 суток в пределах населённых пунктов, где расположены СИЗО. Также предусмотрена возможность перевода осуждённого из СИЗО, где наблюдается дефицит мест, в другой территориальный орган ФСИН. При этом осуждённый сможет участвовать в рассмотрении своей апелляционной жалобы через видеосвязь.
Глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте Игорь Каляпин в беседе с НСН подверг сомнению некоторые из предложенных ФСИН преобразований. В частности, по его мнению, описанный порядок содержания под стражей может привести к еще большему произволу в местах заключения.
«Действительно перечень очень большой. У меня лично отношение к разным пунктам разное. Например, там предложено несколько мер, направленных на разгрузку существующих следственных изоляторов. Там предлагается использовать для содержания арестованных зачастую пустующие изоляторы временного содержания, которые находятся в ведении МВД. На мой взгляд, этого делать нельзя ни в коем случае, потому что это шаг назад. Есть следственно-арестованные, на которых, допустим, оказывали какое-то незаконное воздействие при задержании, их пытали. Конечно, в будущем если такой следственно-арестованный будет после ареста оставаться для содержания в МВДшном ИВС, то тут получается просто широчайшее поле для возможных злоупотреблений. С ним можно продолжать работать, можно не опасаться, что это вскроется. Мы прекрасно знаем, что оперативные сотрудники МВД, которые чаще всего применяют такие методы, они в ИВС ходят без всякого разрешения следователя», - объяснил он.
Кроме того, по словам Игоря Каляпина, сомнение вызывает предложение об участии заключенных в судебных слушаниях в помощью видеосвязи.
«Такие вещи можно делать только при наличии волеизъявления осужденного или следственно-арестованного. Вообще такая замечательная штука, как конференц-связь, это, конечно, хорошо. Я понимаю, что она избавляет и ФСИН, а зачастую и самого заключенного от достаточно утомительной и неприятной процедуры этапирования. Все эти обыски неприятные и зачастую унизительные. Но нужно понимать, что у человека есть право на полноценную защиту в суде. Я полагаю, что если человек считает необходимым лично присутствовать на судебном заседании, то ему такое право должно быть безусловно предоставлено. Никакая видеоконференция не заменит возможно непосредственно выступать перед судом и видеть его реакцию. Это тоже достаточно важная штука. Не нужно думать, что следственно-арестованный всегда заинтересован в том, чтобы “скорее-быстрее и на зону отправиться”», - сообщил он.
Он также отметил, что среди озвученных предложений есть и те, которые ранее выдвигались со стороны СПЧ. Однако, даже здесь не обошлось без добавлений, о которых Совет по правам человека не упоминал.
«СПЧ достаточно долго высказывал ФСИН различные существующие проблемы. Понятно что, такую меру, как строительство дополнительных изоляторов мы действительно предлагали. Мы об этом говорили, как о способе решения проблемы перенаселенности, которая у нас, к сожалению, сохраняется. Надо учитывать, что даже те нормы законодательства, которые у нас сейчас действуют, не вполне соответствуют международным нормам. Потому что площадь у нас для осужденного должна быть по этим нормам аж в два раза больше. Но те меры, которые есть в этом перечне... многие из них я вижу в первый раз. Естественно, что никто из правозащитников уж точно никогда не рекомендовал использовать колонии для содержания людей, которые еще не осуждены. То, что практикуется сейчас, эти ПФРС, так называемые, эту практику предполагается расширить. В том числе, переводить следственно-арестованных в эти ПФРС в другие регионы. Это, на мой взгляд, вообще недопустимо. Они сейчас то зачастую используются, как способ скрыть арестованного и от защитника, и от журналистов, и от общественности. А если это еще и другой регион будет, то эта ситуация вообще подозрительная», - заключил глава комиссии.
По его словам, среди всего перечня сформированного совместными усилиями ФСИН и СПЧ с большей вероятностью утверждены будут те, которые скорее ухудшат положение заключенных нежели облегчат его.
«Они совершенно точно исходят от ФСИН. Более того, они, на мой взгляд, совершенно откровенно являются способом избавить следователя от и так слабого сейчас прокурорского и общественного контроля. По поводу использования другой меры пресечения сейчас тоже много говорится и, в том числе, руководством Верховного суда, лидерами судейского сообщества. Но у меня такое впечатление, что у нас одна сигнальная система и информационное поле существуют для общества, а какая-то другая параллельная существует непосредственно вот для исполнителей. Потому что вот это все манера подмигивания. Я не верю в то, что мировые судьи совсем уж так наплевательски относятся к призывам председателей Верховного суда. Не может такого быть. Но, тем не менее, мы наблюдаем вот это вот массовое полное просто игнорирование призывов, даже президента. У меня такое ощущение, что вот все, что говорится – это для нас с вами, а там параллельно обговаривается, что надо делать на самом деле. Конечно, будут приняты решения о том, чтобы “расширить, углубить, ускорить” построение новых изоляторов, введение новых площадей. Это принимается на уровне документов, а когда дело доходит до конкретных норм и мелочей, в которых дьявол кроется… Вот тут почему-то те мелочи, которые ухудшают положение, создают дополнительные риски, облегчают жизнь недобросовестным оперативным сотрудникам, затрудняют жизнь прокурорам и правозащитникам реализуются, а те, которые предлагаем мы остаются рекомендациями», - заключил собеседник НСН.
Ранее в эфире НСН правозащитник и председатель «Комитета против пыток», член президентского Совета по правам человека Игорь Каляпин констатировал, что уровень незаконного полицейского насилия в стране за последние 15 лет практически не изменился.
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