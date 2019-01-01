В СПЧ не поверили искренности намерения ФСИН улучшить положение в СИЗО

Он также отметил, что среди озвученных предложений есть и те, которые ранее выдвигались со стороны СПЧ. Однако, даже здесь не обошлось без добавлений, о которых Совет по правам человека не упоминал.

«СПЧ достаточно долго высказывал ФСИН различные существующие проблемы. Понятно что, такую меру, как строительство дополнительных изоляторов мы действительно предлагали. Мы об этом говорили, как о способе решения проблемы перенаселенности, которая у нас, к сожалению, сохраняется. Надо учитывать, что даже те нормы законодательства, которые у нас сейчас действуют, не вполне соответствуют международным нормам. Потому что площадь у нас для осужденного должна быть по этим нормам аж в два раза больше. Но те меры, которые есть в этом перечне... многие из них я вижу в первый раз. Естественно, что никто из правозащитников уж точно никогда не рекомендовал использовать колонии для содержания людей, которые еще не осуждены. То, что практикуется сейчас, эти ПФРС, так называемые, эту практику предполагается расширить. В том числе, переводить следственно-арестованных в эти ПФРС в другие регионы. Это, на мой взгляд, вообще недопустимо. Они сейчас то зачастую используются, как способ скрыть арестованного и от защитника, и от журналистов, и от общественности. А если это еще и другой регион будет, то эта ситуация вообще подозрительная», - заключил глава комиссии.

По его словам, среди всего перечня сформированного совместными усилиями ФСИН и СПЧ с большей вероятностью утверждены будут те, которые скорее ухудшат положение заключенных нежели облегчат его.

«Они совершенно точно исходят от ФСИН. Более того, они, на мой взгляд, совершенно откровенно являются способом избавить следователя от и так слабого сейчас прокурорского и общественного контроля. По поводу использования другой меры пресечения сейчас тоже много говорится и, в том числе, руководством Верховного суда, лидерами судейского сообщества. Но у меня такое впечатление, что у нас одна сигнальная система и информационное поле существуют для общества, а какая-то другая параллельная существует непосредственно вот для исполнителей. Потому что вот это все манера подмигивания. Я не верю в то, что мировые судьи совсем уж так наплевательски относятся к призывам председателей Верховного суда. Не может такого быть. Но, тем не менее, мы наблюдаем вот это вот массовое полное просто игнорирование призывов, даже президента. У меня такое ощущение, что вот все, что говорится – это для нас с вами, а там параллельно обговаривается, что надо делать на самом деле. Конечно, будут приняты решения о том, чтобы “расширить, углубить, ускорить” построение новых изоляторов, введение новых площадей. Это принимается на уровне документов, а когда дело доходит до конкретных норм и мелочей, в которых дьявол кроется… Вот тут почему-то те мелочи, которые ухудшают положение, создают дополнительные риски, облегчают жизнь недобросовестным оперативным сотрудникам, затрудняют жизнь прокурорам и правозащитникам реализуются, а те, которые предлагаем мы остаются рекомендациями», - заключил собеседник НСН.

Ранее в эфире НСН правозащитник и председатель «Комитета против пыток», член президентского Совета по правам человека Игорь Каляпин констатировал, что уровень незаконного полицейского насилия в стране за последние 15 лет практически не изменился.

