В СПЧ обеспокоены бесконтрольным сбором биометрических данных

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России по его поручениюраз работал концепцию защиты прав граждан в цифровой среде. Она уже находит отражение в законах, в том числе - в документе о Единой биометрической системе (ЕБС). Новый закон предусматривает для граждан возможность отзывать свои биометрические данные из базы, напомнил член СПЧ Игорь Ашманов в комментарии «Известиям».

В российских регионах приостановили выдачу биометрических загранпаспортов до марта

Например, запись изображения человека камерами видеонаблюдения находится в «серой» правовой зоне. Ведь изображение лица — это биометрические данные человека, но при этом, согласно закону, запрещатся собирать их у несовершеннолетних.

«Но одно дело просто снимать, другое дело — хранить персональные данные и распознавать по ним человека», — обратил внимание Ашманов.

В рамках программ «Безопасный город» в российских населенных пунктах на улицах также устанавливают камеры с системой биометрической идентификации лиц. По их записям можно выявить правонарушителей.

Закон о биометрии № 572-ФЗ предоставляет право на удаление собственного изображения, а также образца голоса из Единой биометрической системы. ЗАявку подать можно через портал госуслуг.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает запрет принудительный сбор биометрии, а также на любую дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся от ее сдачи. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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