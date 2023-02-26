В СПЧ обеспокоены бесконтрольным сбором биометрических данных
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России по его поручениюраз работал концепцию защиты прав граждан в цифровой среде. Она уже находит отражение в законах, в том числе - в документе о Единой биометрической системе (ЕБС). Новый закон предусматривает для граждан возможность отзывать свои биометрические данные из базы, напомнил член СПЧ Игорь Ашманов в комментарии «Известиям».
Например, запись изображения человека камерами видеонаблюдения находится в «серой» правовой зоне. Ведь изображение лица — это биометрические данные человека, но при этом, согласно закону, запрещатся собирать их у несовершеннолетних.
«Но одно дело просто снимать, другое дело — хранить персональные данные и распознавать по ним человека», — обратил внимание Ашманов.
В рамках программ «Безопасный город» в российских населенных пунктах на улицах также устанавливают камеры с системой биометрической идентификации лиц. По их записям можно выявить правонарушителей.
Закон о биометрии № 572-ФЗ предоставляет право на удаление собственного изображения, а также образца голоса из Единой биометрической системы. ЗАявку подать можно через портал госуслуг.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает запрет принудительный сбор биометрии, а также на любую дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся от ее сдачи. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 574 / сут.
Умерли
396 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+9 774 / сут.
- В СПЧ обеспокоены бесконтрольным сбором биометрических данных
- Пригожин уклонился от ответа компании CNN об отношениях с федеральным цетром
- Собянин назвал показавшие в 2022 году наибольший рост отрасли столичной экономики
- Роман Старовойт заявил об обстрелах двух районов Курской области
- СМИ: Укрепления РФ на передовой могут стать серьезным испытанием для Украины
- СМИ: Минэнерго США поменяло позицию насчет утечки из лаборатории вируса COVID-19
- Российские ВКС атаковали украинские позиции в Авдеевке
- Собянин рассказал, как офсетные контракты способствуют импортозамещению в фармацевтике
- В Чехии назвали вероятный вариант окончания конфликта между Украиной и Россией
- В Берлине снова несут цветы к подбитому танку около посольства РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru