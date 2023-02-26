В СПЧ обеспокоены бесконтрольным сбором биометрических данных

Например, запись изображения человека камерами видеонаблюдения находится в «серой» правовой зоне. Ведь изображение лица — это биометрические данные человека, но при этом, согласно закону, запрещатся собирать их у несовершеннолетних.

«Но одно дело просто снимать, другое дело — хранить персональные данные и распознавать по ним человека», — обратил внимание Ашманов.

В рамках программ «Безопасный город» в российских населенных пунктах на улицах также устанавливают камеры с системой биометрической идентификации лиц. По их записям можно выявить правонарушителей.

Закон о биометрии № 572-ФЗ предоставляет право на удаление собственного изображения, а также образца голоса из Единой биометрической системы. ЗАявку подать можно через портал госуслуг.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает запрет принудительный сбор биометрии, а также на любую дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся от ее сдачи. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.





