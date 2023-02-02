В российских регионах приостановили выдачу биометрических загранпаспортов до марта
Выдачу биометрических загранпаспортов нового образца в регионах приостановили до второй половины марта по техническим причинам. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, портал «Госуслуги» начал предупреждать пользователей о возникших трудностях.
«По технической причине, сложившейся на Московской печатной фабрике АО "Гознак", оформление и выдача заграничных паспортов нового поколения территориальными органами МВД России, в том числе по заявлениям, поданным в МАУ "МФЦ", приостановлено предварительно до второй половины марта 2023 года», — говорится в сообщении ресурса.
Гражданам, которым необходимо срочно выехать за пределы России, предлагают подать заявку на получение загранпаспорта старого образца, пишет RT.
При этом для москвичей, подавших заявление на биометрический документ, процедуры оформления загранпаспорта будут проходить в установленном порядке.
Ранее стало известно, что жители Ханты-Мансийского автономного округа не могут подать заявление на получение загранпаспорта нового образца из-за проблем с поставкой новых бланков «Гознака», напоминает Ura.ru.
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