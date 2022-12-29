Путин подписал закон о запрете принудительного сбора биометрии

Введен запрет на принуждение к сдаче биометрии, хранение геномной информации, ограничивается перечень собираемой биометрии (только лицо и голос), предусматривается возможность упрощенного удаления данных из системы и контроль за их использованием через «Госуслуги».

Закон в том числе запрещает использование биометрии детей без согласия родителей.

Документ предполагает, что отказ от сдачи биометрии не должен стать препятствием для оказании гражданину госуслуг или иных работ. Отказаться от биометрии можно письменно в МФЦ и отозвав ранее данное согласие на обработку биометрии через «Госуслуги».

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в разговоре с НСН рассказал, что общество не готово к авторизации в соцсетях по паспорту.







