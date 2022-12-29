Путин подписал закон о запрете принудительного сбора биометрии

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает запрет принудительный сбор биометрии, а также на любую дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся от ее сдачи. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает правовые основы обработки биометрии в целях идентификации и (или) аутентификации с применением единой биометрической системы (ЕБС).

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Введен запрет на принуждение к сдаче биометрии, хранение геномной информации, ограничивается перечень собираемой биометрии (только лицо и голос), предусматривается возможность упрощенного удаления данных из системы и контроль за их использованием через «Госуслуги».

Закон в том числе запрещает использование биометрии детей без согласия родителей.

Документ предполагает, что отказ от сдачи биометрии не должен стать препятствием для оказании гражданину госуслуг или иных работ. Отказаться от биометрии можно письменно в МФЦ и отозвав ранее данное согласие на обработку биометрии через «Госуслуги».

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ФОТО: РИА Новости
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