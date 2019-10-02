В СПЧ назвали предпочтительного преемника экс-главы ФСИН

«Слухи ходили, что он через какое-то время уйдет на пенсию. Не знаю, означает ли это, что в отставку отправят и его команду. Сложно оценить, хорошо это или плохо. Если говорить о самом Корниенко и его первом заместителе Анатолии Рудом, то эти люди пришли во ФСИН, чтобы сделать реформу. И настрой у них был на радикальную реформу всей этой системы, но все это у них не очень получалось, на мой взгляд. Скорее, система реформировала их, чем они – систему. Но я боюсь, что если его команда будет заменена целиком и преемником Корниенко станет не его первый зам Рудый, а принципиально другой человек, не из нынешней команды, это будет означать, что на реформе ФСИН поставили крест и никто уже даже пытаться не будет что-то изменить. И вот это было бы очень грустно. Я предпочел бы видеть во главе ФСИН первого заместителя Рудого, что означало бы, что попытки реформы продолжаются. Их не назовешь успешными, у них мало что получилось за это время, но, по крайней мере, люди пытались», - сказал он.

Правозащитник не видит альтернативы Рудому внутри ФСИН. «В системе ФСИН их нет. Рудый и формально, по должности, и по неформальному статусу, безусловно, является лидером. В отношениях с президентом Корниенко играл роль начальника, был политическим прикрытием. Но реальное руководство системой осуществлял именно Рудый. И усилия по реформированию системы в основном предпринимал он», - пояснил Каляпин.

Отметим, ранее в СМИ появлялась информация, что новым главой ФСИН станет выходец из спецслужб.

Геннадий Корниенко возглавлял ФСИН с июня 2012 года. До 2001 года он служил в органах госбезопасности. С 2001 года по 2002 год занимал должность замдиректора Федеральной службы охраны, с 2002 года по 2012 год был директором Государственной фельдъегерской службы.