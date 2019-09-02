ФСИН возглавит выходец из ФСО?

В ближайшее время будет объявлено об отставке директора ФСИН Геннадия Корниенко. Как утверждает «Лента.ру», он находится в отпуске, после которого подаст рапорт об отставке. В конце месяца ему исполнится 65 лет, что является предельным возрастом для нахождения на службе.

В качестве возможных преемников Корниенко на посту директора ФСИН называются его же заместители. В частности, им может стать Анатолий Рудый, который со 2 августа временно исполняет обязанности директора службы, или же Валерий Максименко и Валерий Бояринев, ныне также работающие заместителями директора. Есть, впрочем, и вариант с приходом к руководству ФСИН человека не из ее структуры, а из спецслужб. Такое развитие событий не исключено еще и в связи с чередой скандалов последнего времени с участием сотрудников ФСИН в пытках и издевательствах над заключенными.

Предание широкой огласке скандалов, вернее, откровенных преступлений со стороны сотрудников ФСИН какого-то одного исправительного учреждения совершенно не становится уроком для их коллег в другой колонии или в другом регионе. Последний из таковых – избиение заключенного сотрудниками «Крестов-2» в Санкт-Петербурге. Видео было опубликовано в начале августа. А год назад разразился грандиозный скандал после публикации видеозаписи пыток заключенного в ярославской исправительной колонии №1. Тогда было арестовано 12 подозреваемых, 17 сотрудников колонии были отстранены от работы. Кстати, единственный, кто тогда принес извинения, был замглавы ФСИН Валерий Максименко, упоминающийся, напомним, в числе вероятных кандидатов на пост директора службы. Ярославскому скандалу предшествовали другие сообщения о не менее изощренных издевательствах. Все они дают повод для расшифровки аббревиатуры ФСИН как Федеральная служба инквизиции, и их совокупность вполне может лечь в основу решения о приходе к руководству службой «варяга», например, из ФСО.

В самой Федеральной службе исполнения наказаний подтвердить или опровергнуть возможную скорую отставку руководителя не смогли, а лишь напомнили изданию, что решение по такому вопросу принимает лично президент. А для него, как известно, не нова практика назначений сотрудников ФСО на другой участок работы в целях исправления сложившейся там ситуации. За примерами далеко ходить не надо: Алексей Дюмин и Дмитрий Миронов тоже служили в ФСО, а сейчас руководят Тульской и Ярославской областями соответственно. Без скандалов и претензий к работе.

