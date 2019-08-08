СПЧ спросит со ФСИН за пресс-хаты в «Крестах»

Во ФСИН признали, что в СИЗО-1 («Кресты-2») Санкт-Петербурга сотрудники не помешали избиению заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, в частности, телефона. Об этом накануне сообщила правозащитная организация Gulagu.net. Также сейчас идет проверка информации о создании в «Крестах» так называемых «пресс-хат», о которых также сообщили правозащитники. Об этом заявил замглавы ФСИН Валерий Максименко. Он признал вину сотрудников СИЗО и пообещал информацию о них передать следственным органам.

Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), председатель ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод в эфире НСН рассказал о своей встрече с представителями ФСИН по поводу издевательств над заключенными в «Крестах».

«Представители ФСИН были крайне скупы в предоставлении информации. Просто сказали, что со вчерашнего дня ведется проверка, в которой участвуют представители Следственного комитета, Генпрокуратуры и ФСИН, что информацию пока давать преждевременно. Той же позиции придерживается прокурор Санкт-Петербурга, у которого я тоже побывал. Сказал, что нужно дождаться результатов проверки. В открытых источниках есть комментарий замглавы ФСИН Максименко, который фактически признал, что произошло и что окончательные результаты даст проверка», - отметил он.

По словам правозащитника, это нормальная процедура.