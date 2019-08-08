СПЧ спросит со ФСИН за пресс-хаты в «Крестах»
Председатель ассоциации «Гражданский контроль» в эфире НСН рассказал о встрече с представителями ФСИН по поводу издевательств над заключенными в «Крестах».
Во ФСИН признали, что в СИЗО-1 («Кресты-2») Санкт-Петербурга сотрудники не помешали избиению заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, в частности, телефона. Об этом накануне сообщила правозащитная организация Gulagu.net. Также сейчас идет проверка информации о создании в «Крестах» так называемых «пресс-хат», о которых также сообщили правозащитники. Об этом заявил замглавы ФСИН Валерий Максименко. Он признал вину сотрудников СИЗО и пообещал информацию о них передать следственным органам.
Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), председатель ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод в эфире НСН рассказал о своей встрече с представителями ФСИН по поводу издевательств над заключенными в «Крестах».
«Представители ФСИН были крайне скупы в предоставлении информации. Просто сказали, что со вчерашнего дня ведется проверка, в которой участвуют представители Следственного комитета, Генпрокуратуры и ФСИН, что информацию пока давать преждевременно. Той же позиции придерживается прокурор Санкт-Петербурга, у которого я тоже побывал. Сказал, что нужно дождаться результатов проверки. В открытых источниках есть комментарий замглавы ФСИН Максименко, который фактически признал, что произошло и что окончательные результаты даст проверка», - отметил он.
По словам правозащитника, это нормальная процедура.
«Такие проверки проводятся несколько дней. Там идет опрос персонала, тех, кто там содержится, сбор материалов, обобщение. Считаю, что пока признаков сокрытия информации нет. Тем более что уже было публичное заявление заместителя руководителя ФСИН. И уполномоченный по правам человека Санкт-Петербурга в курсе, будет посещать новые «Кресты». Думаю, что замять эту ситуацию не удастся. По моим данным, к понедельнику информация по итогам проверки будет обнародована», - сообщил Брод.
Он считает, что СПЧ также изучит ситуацию вокруг «Крестов». «Думаю, будет подготовлен официальный запрос на имя руководителя ФСИН, Генерального прокурора, руководителя Следственного комитета России», - заключил он.
Накануне руководитель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин рассказал НСН, почему появляются «пресс-хаты» в российских тюрьмах.
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