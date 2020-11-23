В Совфеде заявили о возможном ужесточении мер из-за COVID-19

Член Совета Федерации, заслуженный врач России заявил, что усиление ограничений, связанных с COVID-19, возможно в Москве и Санкт-Петербурге из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает РИА Новости.

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Врач отметил, что под ограничения в первую очередь попадут места, где одновременно скапливается большое количество людей. Круглый отметил, что при введении ограничений власть будет соблюдать баланс между экономической и эпидемиологической ситуациями в стране.

По словам сенатора, ограничения, вероятно, будут ужесточаться и в регионах, однако здесь главы субъектов РФ будут принимать решения, ориентируясь на резервы местных медучреждений. НСН ранее писала, что первый локдаун в регионе этой осенью был введен в республике Бурятия.

Как передает агентство, в Москве в период с 13 ноября по 15 января общепит и развлекательные заведения не смогут работать с 23:00 до 06:00, еду можно будет заказать или купить на вынос. Также для сдерживания инфекции на дистанционное обучение отправили всех старшеклассников и студентов вузов и колледжей. Все крупные мероприятия на новогодние праздники также отменены.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СовфедПандемияОграничение ДвиженияКоронавирус
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