В Бурятии закрыли ТЦ и общепиты из-за пандемии коронавируса
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в республике Бурятия ввел новые ограничительные меры из-за обостряющейся эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.
Рестораны и кафе останавливают свою работу с 16 по 30 ноября. Под запрет также попадает работа буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Исключением является обслуживание граждан на вынос, без посещения помещений таких предприятий.
Новые ограничения не распространяются на предприятия общественного питания в гостиницах и те, которые готовят еду для работников организаций.
Также введенные ограничения останавливают работу объектов розничной торговли, торговых центров и торговых комплексов. Аптеки, продовольственные магазины и салоны операторов связи останутся открыты.
Цыденов подчеркнул, что новые меры по борьбе с COVID-19 будут введены только на две недели. Он призвал граждан в этот срок соблюдать все введенные ограничения и по возможности оставаться дома.
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