В Бурятии закрыли ТЦ и общепиты из-за пандемии коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в республике Бурятия ввел новые ограничительные меры из-за обостряющейся эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.

Рестораны и кафе останавливают свою работу с 16 по 30 ноября. Под запрет также попадает работа буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Исключением является обслуживание граждан на вынос, без посещения помещений таких предприятий.

Новые ограничения не распространяются на предприятия общественного питания в гостиницах и те, которые готовят еду для работников организаций.

Также введенные ограничения останавливают работу объектов розничной торговли, торговых центров и торговых комплексов. Аптеки, продовольственные магазины и салоны операторов связи останутся открыты.

Цыденов подчеркнул, что новые меры по борьбе с COVID-19 будут введены только на две недели. Он призвал граждан в этот срок соблюдать все введенные ограничения и по возможности оставаться дома.



