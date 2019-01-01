В Совфеде посетовали на недостаточное участие власти в пенсии граждан

Способ увеличить пенсию до 56% от заработка предложили в Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ). В обзоре, который подготовлен для Банка России, властей и общественности, специалисты НАПФ рассчитали что таких показателей можно достичь благодаря развитию корпоративных программ негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), в которых при введении ряда льгот могут принять участие до 15 млн человек. Для этого следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов обеспечивает работодатель, 2% - гражданин, 1% - государство.

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал в эфире НСН, при каком условии предложение НАПФ может заработать.

«Это будет популярно при условии, что мы начнем верить во все эти модели. «Свежо предание…» Слишком много было недобросовестности и нечестности в системе добровольного пенсионного страхования», - посетовал сенатор.

По его словам, достичь уровня пенсий в 56% от заработной платы можно, если эта система будет включать дополнительные взносы со стороны корпораций.

«Есть предложение, чтобы еще и государство вкладывало ресурсы. Я пока таких ресурсов не вижу. Но если бы государство активнее включилось в накопительный компонент, тогда граждане с большим настроением включились бы в эту работу. Сейчас мы не можем похвалиться высокой пенсией по одной простой причине: пенсия является частью недополученной зарплаты. И если зарплата невысокая, то и ее часть будет невысокой. Поэтому мы имеем среднюю пенсию в 15 тыс. рублей. Это третья часть от средней зарплаты по стране. Заработная плата является основой основ», - подчеркнул парламентарий.