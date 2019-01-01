Рязанский пояснил смысл новых правил получения пенсии от НПФ
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике рассказал НСН, что законопроект отражает идеи, предложенные во время корректировки пенсионной реформы.
Получать накопительную пенсию по достижении дореформенного пенсионного возраста смогут россияне, заключившие договор с негосударственными пенсионными фондами с 2019 года. Соответствующий законопроект может вступить в силу уже в текущем году, рассказал «Известиям» глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН пояснил, что этот законопроект является лишь юридической фиксацией тех договорённостей, которые были достигнуты в ходе работы над пенсионной реформой.
«Я не в курсе, чтобы у нас были в этом плане какие-то пробелы. Человек достигает дореформенного пенсионного возраста и получает право на накопительную пенсию. Что ещё? Эта норма уже существует: мы внесли поправку в закон, который говорит о том, что если у человека есть право на накопительную пенсию, то оно теоретически по новым правилам должно вводиться вместе с правом на основную пенсию, то есть по достижении 60/65 лет. Но мы специально внесли поправку, и она, по-моему, прозвучала в период обсуждения реформы и была в числе предложений президента. Тогда была такая тема как предпенсионеры, как выплаты сельским труженикам, была, в том числе, и эта норма. Это просто юридическое оформление тех договорённостей, которые были приняты в рамках обсуждения пенсионной реформы», — объяснил Рязанский.
Добавим, в законопроекте закрепляется право на получение накопительной части пенсии мужчинами в возрасте 60 лет, женщинами — 55. Отмечается, что граждане могут поднять возрастную планку в договоре с НПО выше, но, не выходя за рамки нового пенсионного возраста. Право получать негосударственную пенсию раньше достижения 55 и 60 лет соответственно могут получить представители определённых категорий граждан, имеющие подобные льготы по общим правилам. В документе уточняется, что предлагаемые нормы распространяются на договоры, заключенные с 1 января 2019 года.
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