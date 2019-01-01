Рязанский пояснил смысл новых правил получения пенсии от НПФ

«Я не в курсе, чтобы у нас были в этом плане какие-то пробелы. Человек достигает дореформенного пенсионного возраста и получает право на накопительную пенсию. Что ещё? Эта норма уже существует: мы внесли поправку в закон, который говорит о том, что если у человека есть право на накопительную пенсию, то оно теоретически по новым правилам должно вводиться вместе с правом на основную пенсию, то есть по достижении 60/65 лет. Но мы специально внесли поправку, и она, по-моему, прозвучала в период обсуждения реформы и была в числе предложений президента. Тогда была такая тема как предпенсионеры, как выплаты сельским труженикам, была, в том числе, и эта норма. Это просто юридическое оформление тех договорённостей, которые были приняты в рамках обсуждения пенсионной реформы», — объяснил Рязанский.

Добавим, в законопроекте закрепляется право на получение накопительной части пенсии мужчинами в возрасте 60 лет, женщинами — 55. Отмечается, что граждане могут поднять возрастную планку в договоре с НПО выше, но, не выходя за рамки нового пенсионного возраста. Право получать негосударственную пенсию раньше достижения 55 и 60 лет соответственно могут получить представители определённых категорий граждан, имеющие подобные льготы по общим правилам. В документе уточняется, что предлагаемые нормы распространяются на договоры, заключенные с 1 января 2019 года.



