В подмосковном Пушкино загорелся склад с газовыми баллонами

В ведомстве сообщили, что площадь пожара уточняется. На месте работают более 50 специалистов и 12 единиц техники. Силы и средства наращиваются.

Очевидцы сообщают в соцсетях, что на месте возгорания слышны взрывы.

Ранее пожар вспыхнул в промзоне города Кстово Нижегородской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

