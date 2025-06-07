В подмосковном Пушкино загорелся склад с газовыми баллонами

Склад с легковоспламеняющейся жидкостью в бочках, газовыми баллонами и поддонами полыхает в Пушкино, сообщили в МЧС России.

В промзоне Нижегородской области вспыхнул пожар

В ведомстве сообщили, что площадь пожара уточняется. На месте работают более 50 специалистов и 12 единиц техники. Силы и средства наращиваются.

Очевидцы сообщают в соцсетях, что на месте возгорания слышны взрывы.

Ранее пожар вспыхнул в промзоне города Кстово Нижегородской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:МЧС РФПожарПожарныеМосковская Область

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