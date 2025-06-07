В подмосковном Пушкино загорелся склад с газовыми баллонами
7 июня 202519:32
Склад с легковоспламеняющейся жидкостью в бочках, газовыми баллонами и поддонами полыхает в Пушкино, сообщили в МЧС России.
В ведомстве сообщили, что площадь пожара уточняется. На месте работают более 50 специалистов и 12 единиц техники. Силы и средства наращиваются.
Очевидцы сообщают в соцсетях, что на месте возгорания слышны взрывы.
Ранее пожар вспыхнул в промзоне города Кстово Нижегородской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru