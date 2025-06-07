В промзоне Нижегородской области вспыхнул пожар
7 июня 202518:00
Пожар тушат в промзоне города Кстово Нижегородской области, сообщили в МЧС региона.
В ведомстве отметили, что в промзоне горит установка по производству битума объемом 200 кубических метров. В результате инцидента произошел розлив битума на 100 квадратных метрах.
На место происшествия выдвинулся пожарный поезд. К тушению привлечено более 70 человек и 26 единиц техники.
Ранее пожар произошел на грузовом судне Morning Midas в Тихом океане, перевозившем три тысячи автомобилей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru