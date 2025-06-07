В промзоне Нижегородской области вспыхнул пожар

В ведомстве отметили, что в промзоне горит установка по производству битума объемом 200 кубических метров. В результате инцидента произошел розлив битума на 100 квадратных метрах.

На место происшествия выдвинулся пожарный поезд. К тушению привлечено более 70 человек и 26 единиц техники.

Ранее пожар произошел на грузовом судне Morning Midas в Тихом океане, перевозившем три тысячи автомобилей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

