В России хотят запретить мужчинам заниматься женской работой
Запретить мужчинам работать на «женской» работе предложили в Госдуме.
По мнению парламентариев, нужно разграничить сферы, в которых могут работать представители обоих полов. Депутат Султан Хамзаев, что мужчины «абсурдно» часто выбирают «женскую» работу.
Депутаты хотят запретить лицам мужского пола работать мастерами маникюра, визажистами, стриптизерами и так далее.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что молодые учителя в России получают крайне низкую зарплату, которая не позволяет содержать семью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- В России хотят запретить мужчинам заниматься женской работой
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru