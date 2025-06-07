В России хотят запретить мужчинам заниматься женской работой

По мнению парламентариев, нужно разграничить сферы, в которых могут работать представители обоих полов. Депутат Султан Хамзаев, что мужчины «абсурдно» часто выбирают «женскую» работу.



Депутаты хотят запретить лицам мужского пола работать мастерами маникюра, визажистами, стриптизерами и так далее.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что молодые учителя в России получают крайне низкую зарплату, которая не позволяет содержать семью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

