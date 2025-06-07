В России хотят увеличить штрафы за перевозку детей без кресел

Соответствующая информация содержится в карточке законодательной инициативы, опубликованной на официальном сайте Госдумы в электронной базе законопроектов.



Авторы инициативы предлагают увеличить административный штраф за нарушение требований к перевозке детей для граждан с трех тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — с 25 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических — со 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН рассказала о создании методички с советами для родителей, которые собираются возить детей в автомобиле.

