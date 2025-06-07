Губернатор Вологодской области Филимонов призвал ограничить продажу вейпов
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов предложил ограничить продажу вейпов, сообщила пресс-служба губернатора региона.
Филимонов предложил передать субъектам полномочия по регулированию времени, условий и мест розничной торговли никотинсодержащей продукцией и устройствами для ее потребления.
«Пора действовать», - заявил Филимонов и добавил, что Вологодская область уже инициировала решение задачи и направила соответствующий законопроект в Госдуму.
Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов выступил за запрет вейпов в стране, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru