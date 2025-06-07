Губернатор Вологодской области Филимонов призвал ограничить продажу вейпов

Филимонов предложил передать субъектам полномочия по регулированию времени, условий и мест розничной торговли никотинсодержащей продукцией и устройствами для ее потребления.



«Пора действовать», - заявил Филимонов и добавил, что Вологодская область уже инициировала решение задачи и направила соответствующий законопроект в Госдуму.

Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов выступил за запрет вейпов в стране, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

