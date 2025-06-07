Минобороны: России неизвестно, почему Украина затягивает обмен пленными

Российская делегация заранее довела до Киева предложения по обмену пленными и погибшими, направила сотрудников на белорусско-украинскую границу для согласования всех технических вопросов на месте, заявил замглавы Минобороны России Александр Фомин.

Мединский сообщил, что Киев не забрал пленных и тела погибших

По его словам, российской стороне неизвестна причина затягивания Украиной сроков обмена пленными и погибшими.

Россия рассчитывает, что в ближайшее время власти Украины смогут принять необходимые решения по обмену пленными и телами погибших.

Ранее представитель российской переговорной группы, генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что украинская сторона не подтвердила проведение обмена телами военнослужащих сегодня и перенесла его на неопределенный срок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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