Минобороны: России неизвестно, почему Украина затягивает обмен пленными
Российская делегация заранее довела до Киева предложения по обмену пленными и погибшими, направила сотрудников на белорусско-украинскую границу для согласования всех технических вопросов на месте, заявил замглавы Минобороны России Александр Фомин.
По его словам, российской стороне неизвестна причина затягивания Украиной сроков обмена пленными и погибшими.
Россия рассчитывает, что в ближайшее время власти Украины смогут принять необходимые решения по обмену пленными и телами погибших.
Ранее представитель российской переговорной группы, генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что украинская сторона не подтвердила проведение обмена телами военнослужащих сегодня и перенесла его на неопределенный срок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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