Сенатор рассказал, как получать на пенсии 30 тыс. рублей

«Это уже давно не исключительная пенсия. У нас ученые получают такого рода пенсии. Есть категории людей, которые имеют особые заслуги. Большая категория – ветераны Великой Отечественной войны, имеющие право получать дополнительные выплаты, получают даже больше этой суммы. При средней пенсии в 14 тыс. рублей – в этом году, может, приблизимся к 15 тыс. – есть люди, которые получают ниже этой суммы, есть, кто выше. Есть государственные служащие, которые долгое время работали на государство, они тоже могут получать пенсию больше. Так что это не редкая пенсия. Но чтобы получать в среднем 30 тыс. пенсии, надо иметь в виду, что она должна составлять 22% от заработной платы. Тогда и заработная плата должна быть чуть больше 60 тыс. в среднем, чего пока нет. Так что цифра эта нередкая, но пока недостижимая с точки зрения средней заработной платы», - объяснил сенатор.

Отметим, что телефонный опрос проводился в восьми округах России: Центральном, Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном. В нем участвовало 1600 респондентов в возрасте старше 18 лет.

