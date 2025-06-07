Жену участника атаки на военные аэродромы РФ Тимофеева объявили в розыск
Супруга Артема Тимофеева, который может быть причастен к атаке дронов ВСУ на российские регионы, объявлена в розыск МВД РФ. Как сообщается на сайте ведомства, Екатерина Тимофеева — уроженка Киева, сейчас ей 34 года.
Напомним, 1 июня российские аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях подверглись атаке беспилотников. Дроны взлетали прямо из припаркованных недалеко от аэродромов фур. Ответственность за атаку взяла на себя Служба безопасности Украины, которая заявила, что операция "Паутина" готовилась более полутора лет.
Позже в деле об атаке появился и первый подозреваемый. Им оказался переехавший в Челябинскую область уроженец Житомира Артем Тимофеев. Именно ему принадлежали фуры, с которых взлетали дроны. Артем Тимофеев вместе с супругой Екатериной переехали с Украины в Россию вскоре после свадьбы в 2016 году.
В конце октября 2024-го Тимофеев внезапно решил зарегистрировать ИП по перевозке грузов, а за несколько дней до атаки беспилотников вместе с супругой выехал в Казахстан.
Инциденты с поездами в Брянской и Курской областях, а также атака на аэродромы в Иркутской и Мурманской областях говорят о недоработках спецслужб, заявили ранее в интервью НСН член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев и почетный президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru