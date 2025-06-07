СМИ: В Турции мошенники похитили с карт туристов $29 миллионов
В Турции полицейские задержали преступную группу из 20 человек, которые похитили со счетов туристов свыше 29 миллионов долларов, сообщает издание Anadolu.
По данным следствия, лидером группировки был владелец отеля в городе Кушадасы. Он передавал данные карт туристов, останавливающихся в его отеле. Клиентами злоумышленника были другие гостиницы и компании по аренду автомобилей.
Местная прокуратура считает, что со счетов туристов списывались средства за неоказанные услуги, а потом злоумышленники тратили их на покупку недвижимости.
Всего от действий группы мошенников пострадали 268 иностранных туристов.
Ранее в России заработал пилотный проект по определению и блокировке поддельных сайтов и приложений, похищающих данные граждан, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru