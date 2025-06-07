СМИ: В Турции мошенники похитили с карт туристов $29 миллионов

По данным следствия, лидером группировки был владелец отеля в городе Кушадасы. Он передавал данные карт туристов, останавливающихся в его отеле. Клиентами злоумышленника были другие гостиницы и компании по аренду автомобилей.

Местная прокуратура считает, что со счетов туристов списывались средства за неоказанные услуги, а потом злоумышленники тратили их на покупку недвижимости.

Всего от действий группы мошенников пострадали 268 иностранных туристов.

Ранее в России заработал пилотный проект по определению и блокировке поддельных сайтов и приложений, похищающих данные граждан, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

