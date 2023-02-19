В Совфеде регионы призвали к профилактике подросткового алкоголизма
Совет Федерации РФ подготовил для Минздрава и властей субъктов страны рекомендации по формированию региональных и муниципальных программ по раннему выявлению подростков, склонных к употреблению алкоголя и других вредных веществ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей верхней палаты парламента.
По мнению сенатора, заслуженного врача РФ Владимира Круглого самая большая проблема для организации профилактики подросткового алкоголизма связана с доступностью спортивных объектов.
«На деле это упирается в финансовый достаток», – подчеркнул сенатор.
Врач обратил внимание на то, что медики чаще всего выявляют проблемы с появлением нездоровых зависимостей в постковидный период.В зоне риска находятся в первую очередь дети, в семьях у которых взрослые практикуют систематическое злоупотребление алкоголем.
«Очевидно, что новые программы категорически необходимы для работы с юношеством. И сегодня это действительно проблема, ведь многие врачи больше работают на клавиатуре, заполняя отчетность, и меньше — с подростками. Такое отношение к детям-пациентам нужно изменить в корне. Необходимо больше разговаривать с отроками, своевременно выявлять их пограничные проблемы», – подчеркнул сенатор.
Он также обратил внимание на необходимость взаимодействия власти и медиков не только с детьми, но и с семьей.
Ранее Русская православная церковь выступила за введение запрета на продажу энергетических напитков несовершеннолетним и рекламу такой продукции. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федора Лукьянова.
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