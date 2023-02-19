В Совфеде регионы призвали к профилактике подросткового алкоголизма

По мнению сенатора, заслуженного врача РФ Владимира Круглого самая большая проблема для организации профилактики подросткового алкоголизма связана с доступностью спортивных объектов.

«На деле это упирается в финансовый достаток», – подчеркнул сенатор.

Врач обратил внимание на то, что медики чаще всего выявляют проблемы с появлением нездоровых зависимостей в постковидный период.В зоне риска находятся в первую очередь дети, в семьях у которых взрослые практикуют систематическое злоупотребление алкоголем.

«Очевидно, что новые программы категорически необходимы для работы с юношеством. И сегодня это действительно проблема, ведь многие врачи больше работают на клавиатуре, заполняя отчетность, и меньше — с подростками. Такое отношение к детям-пациентам нужно изменить в корне. Необходимо больше разговаривать с отроками, своевременно выявлять их пограничные проблемы», – подчеркнул сенатор.

Он также обратил внимание на необходимость взаимодействия власти и медиков не только с детьми, но и с семьей.

Ранее Русская православная церковь выступила за введение запрета на продажу энергетических напитков несовершеннолетним и рекламу такой продукции. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федора Лукьянова.