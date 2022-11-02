В Татарстане запретили продажу энергетиков и зажигалок несовершеннолетним

Согласно документу, нарушители будут привлекаться к административной ответственности.

«Несоблюдение требования... влечёт наложение штрафа... Для граждан от трёх тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 100 тысяч до 150 тысяч рублей», - говорится в законе, который вступит в силу через 10 дней после публикации.

Ранее диетолог Наталия Герасимова заявила, что злоупотребление энергетическими напитками может стать причиной избыточного веса, нарушения гормонального фона и инсулинового обмена, сообщает RT.

