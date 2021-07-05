В Минздраве рассказали о безопасности исследований вакцины от COVID-19 на подростках
Испытания вакцины от коронавируса на подростках неопасны, для детей будут использовать специальную уменьшенную дозу препарата. Об этом заявил главный внештатный специалист по детской гематологии Минздрава, глава центра имени Рогачева Александр Румянцев.
«Это абсолютно защищенная ситуация, которая начата системно в мире, американцы прививают сейчас, у них идут клинические ситуации сейчас. Европа проводит широко», — рассказал медик в беседе с РИА Новости.
Румянцев добавил, что в Москве стартовали клинические исследования вакцины для подростков от 12 до 17 лет. Врач подчеркнул, что испытания проводятся «в очень жестко регламентированном варианте». В исследованиях в Морозовской больнице и больнице имени Башляевой принимают участие по 25 детей, они не имеют никаких противопоказаний и осложнений. Сами подростки и их родители дали согласие на участие в испытаниях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru