В Минздраве рассказали о безопасности исследований вакцины от COVID-19 на подростках

«Это абсолютно защищенная ситуация, которая начата системно в мире, американцы прививают сейчас, у них идут клинические ситуации сейчас. Европа проводит широко», — рассказал медик в беседе с РИА Новости.

Румянцев добавил, что в Москве стартовали клинические исследования вакцины для подростков от 12 до 17 лет. Врач подчеркнул, что испытания проводятся «в очень жестко регламентированном варианте». В исследованиях в Морозовской больнице и больнице имени Башляевой принимают участие по 25 детей, они не имеют никаких противопоказаний и осложнений. Сами подростки и их родители дали согласие на участие в испытаниях.

