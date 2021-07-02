В Краснодарском крае не будут при заселении в гостиницы требовать ПЦР-тесты детей до 14 лет
Гостиницы и отели Краснодарского края не будут при заселении требовать отрицательный ПЦР-тест на детей в возрасте до 14 лет. Губернатор региона Вениамин Кондратьев внес соответствующие изменения в постановление о продлении режима повышенной готовности.
В предыдущей редакции постановления отмечалось, что ПЦР-тесты не понадобятся детям до шести лет,
Ранее Кондратьев ужесточил ограничения из-за коронавируса, запретив гостиницам, пансионатам и санаториям Кубани с 1 июля принимать туристов без отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. Уже с 1 августа в объектах размещения в Краснодарском крае будут приниматься отдыхающие, привившиеся от коронавируса либо перенесшие COVID-19 не более полугода назад, отмечает РИА ФАН. Кроме того, на отдых в регион допустят россиян с медотводом к вакцинации, пишет «Свободная пресса».
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