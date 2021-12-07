В Совфеде прокомментировали идею ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники

Комментируя идею члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султана Хамзаева ввести запрет на продажу горячительных напитков на Новый год и Рождество, он отметил, что в России достаточно уже действующих ограничений на реализацию алкоголя.

Круглый заметил, что люди, желающие приобрести алкогольную продукцию, «всё равно это сделают».

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Андрей Чернышёв, в свою очередь, добавил, что, каждый празднует по-своему, и, если гражданин привык встречать Новый год с бутылкой шампанского, то непонятно, «зачем его в этом ограничивать».

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что на время новогодних праздников следует ввести запрет на продажу алкоголя, а вместо этого сделать культурно-массовые мероприятия в праздничные дни бесплатными.

