В Совфеде прокомментировали идею ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники
Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый заявил, что попытки запретить россиянам покупать алкоголь не принесут существенной пользы, сообщает РБК.
Комментируя идею члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султана Хамзаева ввести запрет на продажу горячительных напитков на Новый год и Рождество, он отметил, что в России достаточно уже действующих ограничений на реализацию алкоголя.
Круглый заметил, что люди, желающие приобрести алкогольную продукцию, «всё равно это сделают».
Член комитета Совета Федерации по социальной политике Андрей Чернышёв, в свою очередь, добавил, что, каждый празднует по-своему, и, если гражданин привык встречать Новый год с бутылкой шампанского, то непонятно, «зачем его в этом ограничивать».
Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что на время новогодних праздников следует ввести запрет на продажу алкоголя, а вместо этого сделать культурно-массовые мероприятия в праздничные дни бесплатными.
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